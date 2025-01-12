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В Польше сотни противотанковых мин по ошибке отправили на склад IKEA

Сегодня в 18:55
Фото: Ruel Del Jamorol/Unsplash

Польские военные случайно отправили сотни противотанковых мин на склад IKEA, сообщает Reuters.

Инцидент произошел еще в июле. Партия мин направлялась по железной дороге из города Хайнувка на восточной границе Польши на склад боеприпасов в деревне Мосты на северо-западе страны.

Однако по прибытии в пункт назначения груз разгрузили не полностью. В результате часть партии ― 240 противотанковых мин ― направилась дальше. Их обнаружили лишь спустя девять дней на железнодорожном пути возле склада IKEA.

По словам прокурора Лукаша Вавжиняка, мины были немедленно опечатаны и взяты армией под охрану. Военная полиция забрала груз в тот же день, отметили представители IKEA.

В связи с инцидентом четырем польским солдатам предъявлены обвинения в халатности при исполнении служебных обязанностей. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Ни один из обвиняемых вину не признал. По информации польских СМИ, из‑за случившегося уволили начальника инспекции обеспечения Вооруженных сил Артура Кенпчинского.

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Теги:
Ikea
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