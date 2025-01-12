Отец Тома Холланда раскрыл детали помолвки его сына с Зендаей: «Он очень хорошо подготовился»

Отец Тома Холланда Доминик в новом посте на Patreon раскрыл детали помолвки его сына с Зендаей. Содержанием поста, который доступен лишь платным подписчикам, поделился журнал Elle.
По словам Доминика Холланда, Том «очень хорошо подготовился» к помолвке ― купил кольцо, поговорил с отцом избранницы и получил от него разрешение сделать предложение его дочери.
«У Тома все было распланировано… Когда, где, как, что сказать, что надеть», ― написал Доминик. Он отметил, что для большинства парней при покупке обручального кольца главный стресс связан с его стоимостью, но для Тома это было меньшей из проблем. Больше всего актера волновали размер и чистота камня, его оправа и ювелир, который создал кольцо.
Доминик Холланд беспокоится, что союз двух настолько популярных личностей ― Тома и Зендаи ― усилит внимание и требования к ним. Однако, по словам отца звезды, они сбивают его с толку, столь самоуверенно справляясь со всем.
«Хотя шоу-бизнес — неблагополучное место для отношений, особенно для знаменитых пар, поскольку они рушатся и сгорают на публике, и их слишком много, чтобы перечислить все… Я полностью уверен, что они [Том и Зендая] создадут успешный союз».
О помолвке звезд «Человека-паука» стало известно несколько дней назад. Зендая в прошлые выходные прошла по ковровой дорожке «Золотого глобуса», надев обручальное кольцо. По информации TMZ, актер сделал возлюбленной предложение в последнюю неделю декабря, когда пара встречала Новый год наедине в США. Холланд и Зендая строят отношения с 2021 года.