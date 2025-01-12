Отец Тома Холланда раскрыл детали помолвки его сына с Зендаей: «Он очень хорошо подготовился»

По словам Доминика Холланда, Том «очень хорошо подготовился» к помолвке ― купил кольцо, поговорил с отцом избранницы и получил от него разрешение сделать предложение его дочери.

«У Тома все было распланировано… Когда, где, как, что сказать, что надеть», ― написал Доминик. Он отметил, что для большинства парней при покупке обручального кольца главный стресс связан с его стоимостью, но для Тома это было меньшей из проблем. Больше всего актера волновали размер и чистота камня, его оправа и ювелир, который создал кольцо.