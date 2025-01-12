Канатоходец прошел по канату между дубайскими небоскребами

Трехкратный чемпион мира по слэклайну Яан Роозе из Эстонии прошел по 100-метровому канату, натянутому между двумя небоскребами в Дубае. Об этом сообщает Emirates News Agency.
Канат был протянут на высоте 224 метра между башнями Jumeirah Emirates Towers. Роозе прошел по нему дважды ― от одного здания к другому и обратно.
Видео: @jaantastic
Это произошло в ходе третьего саммита 1 Billion Followers Summit, посвященного экономике создателей контента. Роозе прошелся по канату в день своего 33-летия.
В прошлом году эстонский канатоходец первым в истории пересек по канату Босфорский пролив в Стамбуле, перейдя таким образом из Азии в Европу. До этого Роозе пересекал Мессинский пролив между островом Сицилия и материковой частью Италии.