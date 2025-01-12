Умер оператор Роджер Пратт, снимавший «Гарри Поттера» и «Бэтмена»

На 78-м году жизни умер британский оператор и номинант на «Оскар» Роджер Пратт. Об этом сообщило британское общество кинематографистов, пишет The Wrap.

Коллеги не стали раскрывать точную дату и причину смерти, уточнив лишь, что смерть наступила в конце 2024 года.

Важную роль в его карьере сыграло знакомство с Терри Гиллиамом на съемках «Монти Пайтона и священного Грааля» в 1975 году. В то время Пратт был лишь грузчиком и ассистентом оператора, но между ним и сорежиссером завязались «странные, но близкие отношения».