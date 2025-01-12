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Умер оператор Роджер Пратт, снимавший «Гарри Поттера» и «Бэтмена»

Сегодня в 16:04
Фото: Richard Blanshard/Getty Images

На 78-м году жизни умер британский оператор и номинант на «Оскар» Роджер Пратт. Об этом сообщило британское общество кинематографистов, пишет The Wrap.

Коллеги не стали раскрывать точную дату и причину смерти, уточнив лишь, что смерть наступила в конце 2024 года.

Важную роль в его карьере сыграло знакомство с Терри Гиллиамом на съемках «Монти Пайтона и священного Грааля» в 1975 году. В то время Пратт был лишь грузчиком и ассистентом оператора, но между ним и сорежиссером завязались «странные, но близкие отношения».

Спустя 10 лет Гиллиам позвал друга на съемочную площадку «Бразилии». Картина стала успешной, а критики высоко оценили смелый подход Пратта, снявшего фильм через необычайно широкий объектив и с использованием наклонных ракурсов. Позже друзья также работали вместе над «Королем-рыбаком» и «12 обезьянами».

Другим успехом для Пратта стали съемки «Бэтмена» Тима Бертона в 1988 году. Экранизация комиксов поразила зрителей готической эстетикой, установила новую планку серьезности и «взрослости» фильмов по комиксам.

В 1999 году оператор был номинирован на премию «Оскар» за работу над романтической драмой Нила Джордана «Конец романа». В начале 2000-х он привнес мрака в эстетику «Гарри Поттера и Тайной комнаты» режиссера Криса Коламбуса, а спустя несколько лет вернулся на съемки «Кубка огня», посотрудничав с режиссером Майком Ньюэллом.

Кроме этого среди работ Пратта также есть эпос «Троя» 2004 года, романтическая картина «Шоколад» с Джонни Деппом и экранизация «Франкенштейна» Кеннета Браны 1994 года.

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