Хейли Бибер стала самым влиятельным бьюти-инфлюэнсером 2024 года

Благодаря своему бренду косметики Rhode Хейли Бибер стала самым влиятельным инфлюэнсером в сфере красоты в 2024 году. Об этом сообщает Tribune со ссылкой на данные платформы Lefty.
По оценкам Lefty, показатель EMV (earned media value) бренда Бибер составил почти 2,2 млрд долларов. EMV отражает, как бренд проявил себя в медиа, учитывая лишь органические упоминания ― отзывы клиентов, статьи в прессе и пользовательский контент в соцсетях, включая лайки и комментарии. EMV дает денежную оценку этим взаимодействиям людей с брендом.
Добиться такого успеха Rhode помогли кампании с привлечением широкой сети инфлюэнсеров.
В топ-5 по EMV также попали бренды rem beauty Арианы Гранде (421 млн долларов), Kylie Cosmetics Кайли Дженнер (408 млн), Rare Beauty Селены Гомес (180 млн) и Jisoo южнокорейской певицы Ким Джису (160 млн).
В ноябре портал Dexerto составил рейтинг самых высокооплачиваемых ютуберов года. Его вновь возглавил MrBeast с годовым доходом в 85 млн долларов. В топ-10 также вошла десятилетняя россиянка Настя Радзинская, которая сейчас живет во Флориде.