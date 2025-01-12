Хейли Бибер стала самым влиятельным бьюти-инфлюэнсером 2024 года

Благодаря своему бренду косметики Rhode Хейли Бибер стала самым влиятельным инфлюэнсером в сфере красоты в 2024 году. Об этом сообщает Tribune со ссылкой на данные платформы Lefty.

По оценкам Lefty, показатель EMV (earned media value) бренда Бибер составил почти 2,2 млрд долларов. EMV отражает, как бренд проявил себя в медиа, учитывая лишь органические упоминания ― отзывы клиентов, статьи в прессе и пользовательский контент в соцсетях, включая лайки и комментарии. EMV дает денежную оценку этим взаимодействиям людей с брендом.