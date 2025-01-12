Ватикан разрешил брать в семинарии священников-геев

Ватикан официально разрешил геям становиться священниками и поступать в семинарии. Об этом пишет Reuters.

Информагентство обратило внимание на обновленные рекомендации, которые были опубликованы на сайте Конференции епископов Италии. Согласно им, директора семинарий должны учитывать сексуальные предпочтения кандидата в священники, но рассматривать их следует только как один из аспектов личности.