Ватикан разрешил брать в семинарии священников-геев

Ватикан официально разрешил геям становиться священниками и поступать в семинарии. Об этом пишет Reuters.
Информагентство обратило внимание на обновленные рекомендации, которые были опубликованы на сайте Конференции епископов Италии. Согласно им, директора семинарий должны учитывать сексуальные предпочтения кандидата в священники, но рассматривать их следует только как один из аспектов личности.
«Когда речь идет о гомосексуальных наклонностях в процессе образования, также уместно не сводить рассмотрение только к этому аспекту, но… понимать его значение в рамках всей личности молодого человека», — говорится в тексте.
Отмечается, что итальянские епископы одобрили документ в ноябре. Текст сопровождается запиской духовенства Ватикана, подтверждающей, что рекомендации действуют в течение трехлетнего испытательного срока.
Руководство Католической церкви в прошлом не запрещало гомосексуалов в священстве, но в 2016 году распорядилось не принимать в семинарии мужчин с «глубоко укоренившимися гомосексуальными наклонностями».
В мае прошлого года папа римский Франциск посетовал, что «в семинариях и так много педерастов», и потребовал не принимать геев в эти учебные заведения. По его мнению, было необходимо «поставить маркеры и предотвратить риск того, что гей, выбравший священство, впоследствии может вести двойную жизнь, продолжая практиковать гомосексуальность и одновременно страдая от этой диссимуляции».