Подруга Дженнифер Гарнер погибла во время пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом актриса рассказала MSNBC.

Сейчас звезда «Далласского клуба покупателей» волонтерит в одном из пунктов помощи эвакуированным из районов, пострадавших от огня, и помогает готовить для них обеды.

«Я потеряла подругу из прихода нашей церкви. Это тяжелая утрата, и мне непросто говорить об этом. Ей не удалось выбраться из дома», — поделилась Гарнер.

Исполнительница роли Электры в недавнем «Дэдпуле и Росомахе» отметила, что ей непросто найти себе место, ведь стихия коснулась многих близких ей людей.

«Я не могу не переживать за моих друзей. Я могу с ходу назвать сто моих друзей, которые потеряли свои дома, и у всех них есть свои семьи, а ведь это всего лишь часть из пяти тысяч сгоревших домов», — сказала она.

«На меня как будто давит вина каждый раз, когда я прихожу домой. Я не могу перестать думать о том, что могу сделать, чем могу помочь, что сделать, имея целые стены и крышу над головой», — добавила Гарнер.

Ее знакомая стала одной из 16 погибших в ходе пожаров. Пять тел были найдены в районе Палисейдс, еще 11 — в Итоне на востоке Лос-Анджелеса. Еще 13 калифорнийцев считаются пропавшими без вести.