В Лос-Анджелесе сгорело издательство, посвященное сохранению творчества Арнольда Шенберга

В огне были потеряны некоторые рукописи, оригинальные партитуры и печатные работы, отметил сын композитора, Ларри Шенберг. «Эта потеря ― не просто физическое уничтожение собственности, но и культурная катастрофа», ― сказано в его заявлении.

В каталоге Belmont Music был весь спектр произведений Шенберга ― от ранних романтических, до новаторских, записанных в изобретенной им технике додекафонии.

«Эти произведения, включая такие композиции, как „Просветленная ночь“ и „Лунный Пьеро“, выступают основополагающими для классического репертуара XX века. Роль Belmont в сохранении и распространении этих шедевров была неоценима как для музыкантов, так и для ученых, которые обращались к издательству за доступом к аутентичным, тщательно отредактированным изданиям сложной, но преобразующей музыки Шенберга», — заявил сын композитора.