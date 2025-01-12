В Лос-Анджелесе сгорело издательство, посвященное сохранению творчества Арнольда Шенберга

В калифорнийском пожаре полностью сгорело здание Belmont Music Publishers ― издательства, которое занимается сохранением и продвижением произведений австрийского композитора Арнольда Шенберга. Об этом говорится на сайте издательского дома.
В огне были потеряны некоторые рукописи, оригинальные партитуры и печатные работы, отметил сын композитора, Ларри Шенберг. «Эта потеря ― не просто физическое уничтожение собственности, но и культурная катастрофа», ― сказано в его заявлении.
В каталоге Belmont Music был весь спектр произведений Шенберга ― от ранних романтических, до новаторских, записанных в изобретенной им технике додекафонии.
«Эти произведения, включая такие композиции, как „Просветленная ночь“ и „Лунный Пьеро“, выступают основополагающими для классического репертуара XX века. Роль Belmont в сохранении и распространении этих шедевров была неоценима как для музыкантов, так и для ученых, которые обращались к издательству за доступом к аутентичным, тщательно отредактированным изданиям сложной, но преобразующей музыки Шенберга», — заявил сын композитора.
В издательстве выразили надежду, что в будущем смогут «восстать из пепла» в полностью цифровой форме. Там отметили, что для некоторых партитур и исполнительских материалов у них есть цифровые сканы.
Арнольд Шенберг ― одна из ключевых фигур в истории западной классической музыки XX века. Он ― основоположник атональной музыки и создатель додекафонии, двенадцатитоновой системы компощиции, которая радикально изменила музыкальный язык.
Пожар в Лос-Анджелесе вспыхнул утром 7 января и из‑за ветра и засухи быстро распространился на обширные территории, включая престижный район Пасифик-Палисейдс. Погибли минимум 16 человек, свыше 12 тыс. строений были уничтожены. Свои дома в огне потеряли более десятка голливудских знаменитостей, включая Адама Броди, Энтони Хопкинса и Пэрис Хилтон.