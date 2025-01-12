Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США

Спортсмен, вероятно, отправлялся в Лос-Анджелес на бой товарищей по UFC 311 и занял место около аварийного выхода. Однако до взлета он вступил в конфликт со стюардессой. Протокол безопасности в авиарейсах предписывает пассажирам, занимающим кресла рядом с экстренным выходом, помогать стюардам в случае опасных ситуаций либо пересесть в другое место.