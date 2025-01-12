Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США

Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета в США. Об инциденте пишет EssentiallySports.
Спортсмен, вероятно, отправлялся в Лос-Анджелес на бой товарищей по UFC 311 и занял место около аварийного выхода. Однако до взлета он вступил в конфликт со стюардессой. Протокол безопасности в авиарейсах предписывает пассажирам, занимающим кресла рядом с экстренным выходом, помогать стюардам в случае опасных ситуаций либо пересесть в другое место.
Судя по кадрам, сотрудница авиакомпании следовала протоколу, спросила у Нурмагомедова, сможет ли он оказать помощь пассажирам, но тот не смог внятно ответить на ее вопрос. На видео она говорит: «Мы не можем позволить вам сидеть в ряду у выхода, вам придется покинуть самолет».
Боец посчитал такое отношение несправедливым и отметил, что во время регистрации следовал всем советам сотрудников.
«Когда я проходил регистрацию, меня спросили, знаю ли я английский… и я ответил „да“. Почему вы так со мной поступаете?» — удивляется Нурмагомедов на записи.
Когда россиянин отказался покидать кресло, стюардесса вновь предложила пересесть и объяснила ситуацию: «Я не буду спорить и вызову старшего по званию. Вы можете либо занять другое место, либо покинуть самолет».
Капитан самолета также предложил Нурмагомедову уйти. Наконец, боец подчинился и вышел из салона, вслед за ним последовали его товарищи.