В «Зарядье» спасли кота, который три дня просидел на дереве

В парке «Зарядье» спасатели сняли с макушки дерева кота, который не мог спуститься оттуда три дня. Об этом говорится в телеграм-канале отряда «СпасРезерв».
«Пушистый нарушитель спокойствия нервировал посетителей и персонал парка. Котик оказался высоко на дереве, орал и никак не мог слезть», ― отметили спасатели.
Сперва помочь коту пробовали сотрудники парка, которые пытались подобраться к нему на лестницах разной высоты. Но хвостатый забирался на дерево все выше.
Спустя три дня ожиданий, уговоров и наблюдений за котом на место все же решили вызвать спасателей. Высоты их лестницы тоже не хватило, тогда администрация парка организовала прибытие автовышки.
Операторы автовышки дважды меняли положение автомобиля, чтобы спасатели могли дотянуться до кота. А пушистый лез наверх все выше, и в итоге его сняли с самой верхушки дерева.
Спасенного кота передали сотрудникам парка, которые вернули его к месту обитания и кормления парковых котов.
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