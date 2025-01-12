Россияне Donk и M0nesy заняли первые места в списке лучших игроков по CS

17-летний россиянин Данил donk Крышковец из Team Spirit стал лучшим игроком в Counter-Strike 2024 года по версии крупнейшего киберспортивного сайта HLTV.org. Ранее отечественные киберспортсмены не удостаивались такой чести.

Вдобавок к этому он забрал победу еще в четырех номинациях HLTV Awards. Его назвали игроком года, лучшим новичком года, лучшим открывающим игроком, а также отдали награду за лучший хайлайт.

Вторую строчку занял его 19-летний соотечественник Илья m0NESY Осипов из G2 Esports. На церемонии его также наградили званием лучшего снайпера.

В прошлом россияне не поднимались выше третьего места в этом рейтинге. В 2022 году это удалось одноклубнику Крышковца Дмитрию sh1ro Соколову, тогда он уступил Матье ZywOo Эрбо и Александру s1mple Костылеву.

В этом году Team Spirit стала победителем Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2. В финале команда обыграла соперников из FaZe Clan и забрала первый приз в 500 тыс. долларов.