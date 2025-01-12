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Россияне Donk и M0nesy заняли первые места в списке лучших игроков по CS

Сегодня в 12:18
Фото: donk/Telegram

17-летний россиянин Данил donk Крышковец из Team Spirit стал лучшим игроком в Counter-Strike 2024 года по версии крупнейшего киберспортивного сайта HLTV.org. Ранее отечественные киберспортсмены не удостаивались такой чести.

Вдобавок к этому он забрал победу еще в четырех номинациях HLTV Awards. Его назвали игроком года, лучшим новичком года, лучшим открывающим игроком, а также отдали награду за лучший хайлайт.

Вторую строчку занял его 19-летний соотечественник Илья m0NESY Осипов из G2 Esports. На церемонии его также наградили званием лучшего снайпера.

В прошлом россияне не поднимались выше третьего места в этом рейтинге. В 2022 году это удалось одноклубнику Крышковца Дмитрию sh1ro Соколову, тогда он уступил Матье ZywOo Эрбо и Александру s1mple Костылеву.

В этом году Team Spirit стала победителем Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2. В финале команда обыграла соперников из FaZe Clan и забрала первый приз в 500 тыс. долларов.

Donk заработал звание самого ценного игрока турнира. Он стал самым молодым MVP мейджора и победителем такого турнира в истории CS2, а также сделал четыре эйса за турнир (убил всех оппонентов за раунд. — Прим. ред.) и установил новый рекорд мейджоров. Кроме того, подросток завершил год с медалями MVP пяти разных турниров, лучшим рейтингом в мире по итогам всех соревнований — 1.37, а еще поставил рекорд по рейтингу за чемпионат — 1,7 на IEM в Катовице.

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