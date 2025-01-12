Россияне хотели бы работать у Тони Старка, Бэтмена и Шерлока Холмса

Россияне хотели бы видеть своими начальниками Тони Старка, Шерлока Холмса и Бэтмена. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, которые приводит РБК.

Железный человек Тони Старк оказался самым популярным кандидатом на роль руководителя, за него проголосовали 6% респондентов. Еще по 5% получили Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен.

Третью строчку разделили герои советских фильмов Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Людмила Калугина («Служебный роман»), Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), а также Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор — у каждого по 4%.

Также в число наиболее часто упоминаемых попали герои «Гарри Поттера» Альбус Дамблдор и Минерва МакГонагалл, Росомаха из «Людей Икс», Джеймс Бонд, Джокер, Джек Воробей, Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада» и др. Среди российских и советских персонажей были названы Роман Шилов из «Ментовских войн», Андрей Быков из «Интернов», Филипп Преображенский из «Собачьего сердца», Саша Белый из «Бригады», Сергей Глухарев из «Глухаря» и т. д.