Володин: «О полном запрете видеоигр речи не идет. Нападения на школы спровоцированы видеоиграми»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что нападения подростков на школы спровоцированы видеоиграми. Об этом он написал в телеграм-канале.

Депутат подвел итоги опроса в канале о необходимости защиты детей от «сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей». За эту меру высказались 71% проголосовавших.

«В комментариях смог высказаться каждый. Дискуссия получилась», — отметил Володин.

Он обратил внимание на сообщения о возможности полного запрета видеоигр в России: «Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идет. <…> Речь идет именно о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды там информации, запрещенной на территории нашей страны, — совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ*. Всего того, что крайне негативно влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения».

Тем не менее председатель Госдумы увидел в играх угрозу и связал с нападениями на школы: «За последние годы произошел ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх».

По его мнению, в этих инцидентах подростки «зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ними и реальной действительностью стирается».

Володин добавил, что тема заинтересовала его коллег, а к обсуждению законопроекта Дума планирует подключить родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных.

«Решение, на которое выйдем, должно обязательно носить сбалансированный характер. И, конечно, вы правы, нам необходимо разрабатывать и выпускать отечественный контент. Это вопрос, который предстоит решать», — заключил спикер.

Закон о запрете деструктивного контента Дума планирует принять в январе, сообщал ранее Володин. Он упомянул жалобы на видеоигры, содержащие агрессию, насилие и «пропаганду чуждых нам ценностей», но не назвал ни конкретные проекты, ни действия, которые депутаты хотят предпринять.

В декабре 2024 года первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать прокатные удостоверения на видеоигры. По ее словам, такой законопроект сейчас разрабатывается в парламенте, а «в игровом пространстве есть огромный внутренний рынок, который сегодня никак не регулируется». Лантратова считает, что видеоигры ― «очень сильное оружие влияния» на детей. Представители игровой индустрии выступили против.

Кроме того, группа депутатов предложила обязать игровых издателей идентифицировать игроков через мобильный номер или «Госуслуги». Под действие такого закона могли бы попасть и иностранные издатели, в частности, площадки вроде Steam или Epic Games Store.