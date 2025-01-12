Звезда «Стражей Галактики» Джимон Хунсу: «Я с трудом зарабатываю на жизнь»

Звезда «Стражей Галактики» Джимон Хунсу уверен, что голливудские студии недоплачивают ему за работу, из‑за этого он столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом он рассказал в беседе с автором документального фильма CNN, цитату приводит Deadline.

Хотя среди работ артиста есть картины с внушительным кассовым успехом вроде «Гладиатора», «Аквамена», «Форсажа-7», «Капитана Марвел», хорроров «Тихое место» и многих других, он чувствует, что ему платят недостаточно.

«Я по-прежнему с трудом зарабатываю на жизнь. Провел в кинобизнесе больше 20 лет, заработал две номинации на „Оскар“ и снялся во множестве блокабастеров, но финансово мне все равно тяжело. Очевидно, что мне недоплачивают», — уверен Хунсу.

Актер вспомнил, как в 1997 году жюри «Оскара» проигнорировало его работу над фильмом «Амистад» Стивена Спилберга. За картину он получил номинацию на «Золотой глобус», но Киноакадемия оставила его труд без оценки.

«Меня проигнорировали на „Оскарах“, сказали, что я новый человек, чуть ли не с улицы. Там решили, что актер вроде меня не заслуживает уважения, хотя я с успехом справился с задачей. Все-таки нам еще далеко до воплощения идей равенства и разнообразия в жизнь. Системный расизм по-прежнему будет частью нашей жизни», — считает Хунсу.

О проблеме актер говорил и год назад в интервью The Guardian. Тогда он утверждал, что ни один гонорар в его карьере не был назначен честно.