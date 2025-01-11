Марк Цукерберг рассказал, что администрация Байдена требовала удалить мем с Ди Каприо о коронавирусе

Гендиректор Meta* Марк Цукерберг рассказал о требовании Белого дома при Джо Байдене удалить мем с Леонардо Ди Каприо о коронавирусе. Бизнесмен пришел на подкаст к Джо Рогану, где недавно гостил Дональд Трамп.
«Это был мем с Леонардо Ди Каприо, где он показывает пальцем в телевизор. Там было написано: через 10 лет вы увидите рекламу, в которой будет сказано, что если вы сделаете прививку от COVID, сможете получить компенсацию», — поделился Цукерберг.
Белому дому не понравилось, что мем высмеивает гипотетические судебные иски о побочных эффектах вакцинации. По его словам, политики оттуда грозили «жесткими мерами» и проклинали сотрудников Meta в письмах и телефонных звонках. Однако корпорация отказалась «удалять юмор» и публиковать опровержение.
Кроме того, сказал Цукерберг, власти требовали удалять любой контент с упоминанием побочных эффектов.
7 января Цукерберг объявил об увольнении фактчекеров для модерации контента. По его словам, после прошедших выборов в США настал момент, «чтобы сделать выбор в пользу свободы слова».
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.