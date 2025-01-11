Марк Цукерберг рассказал, что администрация Байдена требовала удалить мем с Ди Каприо о коронавирусе

Гендиректор Meta* Марк Цукерберг рассказал о требовании Белого дома при Джо Байдене удалить мем с Леонардо Ди Каприо о коронавирусе. Бизнесмен пришел на подкаст к Джо Рогану, где недавно гостил Дональд Трамп.

«Это был мем с Леонардо Ди Каприо, где он показывает пальцем в телевизор. Там было написано: через 10 лет вы увидите рекламу, в которой будет сказано, что если вы сделаете прививку от COVID, сможете получить компенсацию», — поделился Цукерберг.