В Якутии дважды спасли китайского туриста в легкой одежде

В Республике Саха дважды спасли китайского туриста, который чуть не замерз по дороге в Оймякон. Мужчина был в слишком легкой одежде для якутских морозов, сообщается в телеграм-канале местной службы спасения.

Четверо спасателей из Якутска ехали на экстремальный марафон «Полюс холода», где должны были обеспечивать безопасность. Ночью 9 января они заметили съехавшую с дороги машину, которая сильно накренилась и могла опрокинуться.

Водителем автомобиля оказался китаец. Он не справился с управлением на скользкой дороге. Транспорт пришлось отбуксировать.

Спасатели общались с иностранцем через онлайн-переводчик. Выяснилось, что ранее якутские спасатели ему уже помогали, когда в его машине обледенели патрубки и он чуть не замерз. В этот раз китаец сильно промок и снова чуть не замерз на 46-градусном морозе. Его отогрели и напоили горячим чаем.

«Иностранец был одет очень легко для наших морозов, с собой была только маленькая саперная лопатка. В условиях Севера можно ездить только в утепленной машине, иметь все необходимые инструменты в случае необходимости, обеспечить себя теплыми вещами, иметь связь», — рекомендовал руководитель команды спасателей Геннадий Алексеев.