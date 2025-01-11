По Дону разлился растворитель для корабельной краски

В реку в Ростове-на-Дону разлился растворитель краски для кораблей. Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко.
«На место вызваны все федеральные службы. Работает Природнадзор: выясняются происхождение и место сброса. Взяты пробы воды», — отметил он и добавил, что держит ситуацию на контроле.
Изначально мэр написал о выбросе солярки, но позже исправил информацию и уточнил, что службы порта обработали площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения.
Логвиненко подчеркнул, что происшествие не должно угрожать городской системе водоснабжения.
«Забор воды для нужд города находится выше по течению. Сотрудники Водоканала также находятся на месте. В течение дня будет проводиться мониторинг ситуации», — написал он. Работы по ликвидации пятна должны завершиться в ближайшее время, заверил глава города.
Причины разлива Логвиненко не сообщил.