«Эксмо» сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены». В ней увидели реабилитацию нацизма

Издательство «Эксмо» убрало из продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«В настоящее время книга Тилар Маццео „Дети Ирены“ снята с продажи и не поставляется в книжные магазины. В издательской группе „Эксмо“ идет внутреннее дисциплинарное разбирательство. Книга отправлена на дополнительную экспертизу», — говорится на странице.
«Издательство „Эксмо“ благодарит читателей за обращение внимания на фразу в книге „Дети Ирены“», — добавили в пресс-службе.
«Дети Ирены» рассказывает историю Ирены Сендлер, спасшей 2500 детей из варшавского гетто. Интервью шестерых из них легли в основу произведения канадской писательницы. «Эксмо» занялось изданием его перевода в 2020 году.
«Героиню сравнивали с Оскаром Шиндлером, а незадолго до кончины номинировали на Нобелевскую премию мира. Каждая операция по спасению детей от холокоста несла смертельную опасность. Миниатюрная женщина вывозила их из гетто в санитарной машине, выводила по канализационным трубам, прятала под пальто и в гробах, проскальзывала через потайные ходы в заброшенных зданиях. Любой неверный шаг мог стать последним — не только для нее с подопечными, но и для соратников, близких. Ирена стала одной из ключевых фигур Сопротивления, которое сумело вырвать ее из застенков гестапо», — говорится в аннотации.
9 января содержанием произведения возмутился автор телеграм-канала «Культурный фронт Z». Аноним обратил внимание на фрагмент книги, где говорится об изнасиловании жительниц Кракова советскими солдатами.
«Позднее местные рассказали ей, что в 1945 году, в самом конце войны, Красная армия преследовала отступающих немцев. Однако Польше приход советских войск особой радости не принес. Лишь немногие женщины в Кракове — от школьниц до самых древних babcia — избежали изнасилования. И очень немногие немцы, столкнувшиеся с советскими войсками, сумели вернуться через границу в Германию. По всей Польше были тысячи мест, подобных этому», — приводит цитату телеграм-канал.
В этом фрагменте он увидел нарушение закона о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) в части распространения ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а поэтому призвал «компетентные органы обратить внимание» на издательство и книжные магазины.
Сейчас «Детей Ирен» нельзя найти на Wildberries, сайтах «Читай города» и «Лабиринта». При этом она пока остается в библиотеках Москвы.