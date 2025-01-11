«Эксмо» сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены». В ней увидели реабилитацию нацизма

«Героиню сравнивали с Оскаром Шиндлером, а незадолго до кончины номинировали на Нобелевскую премию мира. Каждая операция по спасению детей от холокоста несла смертельную опасность. Миниатюрная женщина вывозила их из гетто в санитарной машине, выводила по канализационным трубам, прятала под пальто и в гробах, проскальзывала через потайные ходы в заброшенных зданиях. Любой неверный шаг мог стать последним — не только для нее с подопечными, но и для соратников, близких. Ирена стала одной из ключевых фигур Сопротивления, которое сумело вырвать ее из застенков гестапо», — говорится в аннотации.