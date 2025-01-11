В Нижнем Новгороде пес просидел неделю в трубе на высоте четырехэтажного дома

Пес по кличке Сынок неделю просидел без еды и воды в трубе на высоте четырехэтажного дома, пока его не вытащили спасатели. Историю рассказали в региональном МЧС.

Собака сбежала от хозяина в начале января. Предположительно, питомец испугался фейерверка, залез в трубу, конец которой находится на высоте около 15 метров над землей, и не смог выбраться наружу. Спустя несколько дней местные жители заметили, как морда выглядывает из обрезка на серьезной высоте. Помочь самостоятельно у них не получилось, на место вызвали пожарных.