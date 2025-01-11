Донни Йен может поставить спин-офф «Джона Уика» о слепом киллере Кейне

Звезда «Джона Уика-4» и «Ип Мана» Донни Йен может снять спин-офф о своем персонаже слепом киллере Кейне. Об этом актер рассказал в беседе с изданием Collider.

«Мне кажется, студия хочет появления фильма не меньше, чем фанаты. Фильм возможен, это все, что я могу сказать сейчас. Да, мы обсуждаем проект, тесно общаемся. Посмотрим, что из этого выйдет», — поделился актер.

«Я понимаю, что беру на себя большую ответственность и не могу подвести фанатов и франшизу. Постараюсь привнести в нее нечто оригинальное и приложу к этому все усилия», — добавил он.

О возможном участии Йена в постановке фильма говорил Чад Стахелски в мае 2024 года. Изначально сольные картины о балерине и Кейне должны были расширить мир фильмов о Джоне Уике. Съемки ленты о слепом киллере должны были начаться в Гонконге в 2025 году.

Однако планы поменялись из‑за внушительных пересъемок «Балерины» с Аной де Армас. На место режиссера сначала брали постановщика «Другого мира» Лена Уайзмана, однако в феврале 2024 года прошли трехмесячные пересъемки под руководством Чада Стахелски. Выход в прокат ожидается в июне этого года.

Донни Йен в прошлом уже выступал в качестве режиссера собственных фильмов. Например, еще в конце 1990-х годов он работал над «Большим боссом-2», «Шанхайским бойцом» и «Баллистическим поцелуем». Также актер помогал в постановке гонконгских боевиков «Бесстрашный» и «Прокурор».

Еще на этой неделе Йен сообщил об отмене киноадаптации видеоигры Sleeping Dogs. Проект находился в разработке с 2017 года, но в жизнь так и не воплотился.