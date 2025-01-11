Авиакомпании обязали бесплатно сажать в самолетах детей рядом с родителями

Российские авиакомпании обязали бесплатно размещать в самолетах детей рядом с родителями. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта, размещенном на портале правовой информации.

Правило вступит в силу с 20 января и распространится на детей до 12 лет. Согласно документу, дети и их сопровождающие должны находиться в одном ряду, их места не должен разделять проход.

Рекомендация о посадке детей вместе с родителями была выпущена Генпрокуратурой в конце 2023 года. Однако ответственности за несоблюдение этого принципа предусмотрено не было, авиакомпании не были обязаны его соблюдать и предоставляли лишь за дополнительную плату.

По словам министра строительства Романа Старовойта, норма уже учтена в общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты. Он говорил, что правило должно было вступить в силу до 14 января, а авиакомпании будут предоставлять скидку в размере 50% на перелеты по России для детей до 12 лет.