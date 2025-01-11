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В версии «Носферату» для СНГ порезали откровенные сцены и заблюрили гениталии

Сегодня в 11:46
Фото: Universal

В Казахастане в прокатной версии «Носферату» порезали откровенные сцены и заблюрили гениталии. Эту версию могут показать в предсеансном обслуживании в российских кинотеатрах. Об этом пишет издание 98mag, на его пост обратил внимание кинокритик Тимур Алиев.

Далее следуют спойлеры к финалу фильма, который пока не вышел в российский прокат.

По сообщению журнала, прокатчики существенно сократили две сцены в картине. Первая из них происходит на 103-й минуте, в ней Элен Хуттер (ее играет Лили-Роуз Депп) признается мужу Томасу (Николас Холт) в связи с Носферату (Билл Скарсгард). Она говорит, что супруг не может удовлетворить ее сексуальные потребности, после этого пара занимается любовью в одежде. Эта сцена не была показана в казахстанских кинотеатрах.

Из фильма пропал еще один сегмент на 122-й минуте. В нем Элен призывает Носферату и готовится пожертвовать собой. В этот момент они целуются, девушка обнажена по пояс, а вампир кусает ее грудь. В прокатной версии герои лишь смотрят друг на друга, после чего на экране появляется общий план города с восходящим солнцем.

Кроме того, в одной из сцен прокатчики затемнили промежность Носферату, встающего из гроба, в другой «одели» голую Элен в сорочку, а в финальной сцене обрезали кадр таким образом, чтобы ее сосков не было на экране.

98mag обращает внимание, что в Казахстане не запрещено показывать половой акт или эротические действия в художественных произведениях при условии оправданности их сюжетом и задачей. Назвать удаленные сцены не важными для фильма нельзя: одержимость Элен вампиром и пропитанная эротизмом любовная линия отличают картину Эггерса от других экранизаций «Дракулы» и «Носферату», а финал необходим для понимания фильма.

Тимур Алиев отмечает, что в российские кинотеатры обычно попадают именно казахстанские версии западных картин, поэтому вероятно, что все упомянутые изменения будут и в нашем прокате.

По его информации, «Носферату» можно увидеть в отечественных залах 11 января. В сетях «Мягкий кинотеатр» и «Cinema5» первые сеансы пока назначены на 16 января.

На минувшей неделе выяснилось, что из версии фильма «Анора» для российского проката убрали сцены с употреблением наркотиков. Кадры с бонгами и порошком в кинотеатрах и на стриминге показали в обрезанном виде.

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