Число дельфинов, погибших после разлива мазута в Керченском проливе, выросло до 60

После крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе в Черном море нашли около 60 погибших дельфинов. Еще неделю назад это число было в два раза меньше. Об этом директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила «Интерфаксу».
«Найдено около 60 мертвых особей. (…) В основном находим тела дельфинов в Тамани, Анапе и Новороссийске. Единичные случаи в Сочи — вчера нашли свежее тело белобочки, также начали появляться в Туапсинском районе», — сказала Белей.
Руководительница центра отметила, что в настоящее время не наблюдается сезона выбросов дельфинов, а потому такое большое число погибших особей вызывает опасения.
Новые мазутные пятна накануне были обнаружены в четырех муниципалитетах Крыма — в Керчи, Ленинском районе, на острове Тузла, в Евпатории и Сакском районе. Общая протяженность выброса составляет 14,38 километра. В Черноморском районе ввели режим ЧС муниципального характера.
Единичные выбросы также были зафиксированы в Краснодарском крае.
До конца января затонувшие танкеры должны быть вытащены и отбуксированы в безопасное место. До 23 января с них должен быть выкачан весь мазут, сообщили «Российской газете» в оперштабе.