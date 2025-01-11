Число дельфинов, погибших после разлива мазута в Керченском проливе, выросло до 60

После крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе в Черном море нашли около 60 погибших дельфинов. Еще неделю назад это число было в два раза меньше. Об этом директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила «Интерфаксу».