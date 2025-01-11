Scally Milano депортировали из Японии. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

«Япония, пока. Меня депортировали. Привет, Москва», — написал рэпер.

Причину столкновения с иностранными правоохранительными органами артист не уточнил.

4 января Скалли запостил ролик из Токио, в котором говорил, что японцам нельзя отдавать Курильские острова.

«Але, я в Японии. Курильские острова наши! *** [Не] отдадим вам!» — заявил он на камеру. В кадре он шел вместе с японскими охранниками.

Ранее о проблемах с законом за границей рассказывал Big Baby Tape. По словам артиста, на него завели дело в ОАЭ, и он не смог покинуть Дубаи, из‑за чего встретить Новый год и день рождения ему пришлось взаперти.

В ноябре Измайловский суд Москвы запретил в России распространение двух песен Скалли Милано: «Верят и не верят» с Платиной и «Дает» с OG Buda. Кроме них под запрет попали треки латвийского артиста «У тебя большая жопа я влюблен», «Санта Клаус», «Опиаты Круг» и «Бассок» с участием Voskresenskii, а также были запрещены треки OG Buda «На кассе» с 163onmyneck и «Скам» с Лил Кристаллом.

В них нашли «пропаганду наркотиков», «нетрадиционных сексуальных отношений» и «реабилитацию нацизма». Суд постановил заблокировать эти песни в «ВК Музыке» и ограничить доступ с тексту на Genius.