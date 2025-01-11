«Шрека-5» перенесли на декабрь 2026 года

Изначально релиз пятого мультфильма любимой франшизы был назначен на 1 июля того же года. Причину перемены в расписании не уточняют. Несмотря на перенос, картина все равно выйдет в год 25-летия франшизы.

Теперь эту летнюю дату заняли «Миньоны-3». Они были запланированы на 30 июня 2027 года, но выйдут на год раньше. Кроме того, в расписании Universal появился еще один проект от студии Illumination. Хотя у него пока нет названия, в кинотеатры он должен попасть 19 марта 2027 года.