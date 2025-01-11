«Шрека-5» перенесли на декабрь 2026 года

Американский дистрибьютор Universal Pictures перенес релиз «Шрека-5». Новая картина о зеленом огре выйдет в мировой прокат 23 декабря 2026 года. Об этом пишет Variety.
Изначально релиз пятого мультфильма любимой франшизы был назначен на 1 июля того же года. Причину перемены в расписании не уточняют. Несмотря на перенос, картина все равно выйдет в год 25-летия франшизы.
Теперь эту летнюю дату заняли «Миньоны-3». Они были запланированы на 30 июня 2027 года, но выйдут на год раньше. Кроме того, в расписании Universal появился еще один проект от студии Illumination. Хотя у него пока нет названия, в кинотеатры он должен попасть 19 марта 2027 года.
Интересно, что при текущем положении дел «Шрек-5» будет показан в кинотеатрах одновременно с еще одним крупным проектом, «Ледниковым периодом-6». Выход мультфильма 20th Century Animation назначен на 18 декабря 2026 года.
Сборы франшизы о бывшем суперзлодее Грю и его желтых подручных в 2024 году преодолели планку в 5 млрд долларов. Это стало возможным благодаря успеху «Гадкого я-4», который принес в кинотеатры больше 960 млн долларов. По этому показателю серия анимационных лент от Illumination лидирует среди других мультипликационных франшиз.