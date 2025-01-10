Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в «Кремлевском волшебнике» Оливье Ассайяса

Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в политическом триллере Оливье Ассайяса «Кремлевский волшебник», основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Об этом сообщил Deadline.
События романа разворачиваются в России в начале 1990-х. В центре сюжета — молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Путина.
Как отмечают СМИ, персонаж Баранова во многом вдохновлен Владиславом Сурковым. Также в книге появляются многие реальные личности из окружения Путина, в том числе Евгений Пригожин.
Вместе с Лоу в картине появятся Пол Дано («Нефть»), Алисия Викандер («Из машины»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Том Стерридж («Рок-волна»). Оливье Ассайяс получил популярность благодаря картинам «Вне времени», «Персональный покупатель», «Ирма Веп» и «Двойная жизнь».