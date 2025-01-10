Бюджет «Одиссеи» Кристофера Нолана может составить 250 миллионов долларов

Бюджет предстоящего фильма Кристофера Нолана под рабочим названием «Одиссея» может достичь 250 млн долларов, пишет голливудский инсайдер Мэтт Беллони.
Это поставит картину в один ряд с самым дорогим проектом режиссера — «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года.
Адаптация древнегреческой поэмы Гомера от создателя «Интерстеллара», «Оппенгеймера» и «Начала» выйдет на экраны 17 июля 2026 года. Студия Universal называет проект «мифическим экшн-эпосом, снятым в разных уголках мира» на самые современные камеры IMAX.
Главные роли в фильме исполнят Том Холланд, Зендая, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Ожидается, что съемки стартуют в начале 2025 года.
Предыдущая работа Нолана — «Оппенгеймер» — собрала 975 млн долларов в мировом прокате с бюджетом в 100 млн, а также принесла режиссеру его первый «Оскар».