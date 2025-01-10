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Airbnb обеспечит бесплатным жильем пострадавших от пожаров в Калифорнии

Сегодня в 20:07
Фото: Apu Gomes/Getty Images

Компания Airbnb объявила о том, что предоставит бесплатное временное жилье жителям, пострадавшим от лесного пожара в Лос-Анджелесе. Информация появилась на сайте сервиса.

Компания сотрудничает с 211 LA, некоммерческой организацией, которая обслуживает округ Лос-Анджелес, предоставляя продовольственную помощь и жилье, чтобы «обеспечить бесплатным временным жильем людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из‑за лесных пожаров в Лос-Анджелесе».

В заявлении Airbnb говорится, что программа предназначена «для людей, которые потеряли свой дом или были вынуждены эвакуироваться из районов Альтадена, Малибу, Пасифик Палисейдс, Пасадена, Санта-Моника и Силмар».

Пострадавшие жители могут найти дополнительную информацию на сайте Airbnb.org и обратиться за помощью в предоставлении временного жилья, связавшись с 211 LA. Те, кто хочет помочь, пожертвовав деньги или предложив бесплатное проживание, также могут найти дополнительную информацию на сайте Airbnb.org.

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