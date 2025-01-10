Умерла актриса Евгения Добровольская

В возрасте 60 лет скончалась актриса и народная артистка РФ Евгения Добровольская. Об этом сообщил Московский Художественный театр имени А.П.Чехова.

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей», — написали представители театра. По их словам, последний год она боролась с тяжелой болезнью.

«Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем. Именно Женя — несмотря на безусловный авторитет, заслуги и юбилейные даты, в театре никто не звал ее Евгенией Владимировной. Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не „бронзовела“, в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из ее дебютного фильма „Клетка для канареек“», — гласит сообщение.

Добровольская родилась в Москве 26 декабря 1964 года. В 1987 году она окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени М.Горького. Позже она также играла в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 года она была актрисой МХТ имени А.П.Чехова.