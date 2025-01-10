Гас Ван Сент спродюсирует драму «Антиной»

Режиссер Гас Ван Сент, известный по фильмам «Умница Уилл Хантинг» и «Харви Милк», спродюсирует драму «Антиной», вдохновленную жизнью любовника римского императора Адриана. Об этом сообщил Variety.

Режиссером и сценаристом выступит художник Стюарт Сэндфорд. Картина станет его дебютом в полнометражном кино. Съемки планируют начать во второй половине 2025 года в Лондоне, Лос-Анджелесе и Греции.

Лента расскажет историю современного молодого актера, который убежден, что он реинкарнация Антиноя. Это приводит героя к драме, соединяющей величие Древнего Рима с голливудской одержимостью молодостью, красотой и бессмертием.

«Я с нетерпением жду, когда Стюарт Сэндфорд, удивительный фотограф и скульптор, создаст прекрасный фильм, вдохновленный древнегреческим мифом», — сказал Ван Сент.

«История Антиноя занимает меня уже больше 10 лет, а о ней не так много известно. Моя работа как художника объединяет идеи классической древности в современном контексте», — поделился Сэндфорд.