J-Hope отправляется в дебютное сольное турне по миру. Первое шоу покажут в прямом эфире

J-Hope из группы BTS отправляется в первое в своей карьере сольное мировое турне. Старт запланирован на февраль, сообщил музыкант в своих соцсетях.

Тур под названием «Hope on the Stage» («Хоуп/Надежда на сцене») пройдет в крупных городах Азии и Северной Америки. Однако из‑за сильных лесных пожаров в Калифорнии точные даты концертов объявят позднее.

Начало туру положит трехдневное выступление в Сеуле — с 28 февраля по 2 марта. Его покажут в прямом эфире. После этого J-Hope отправится в Бруклин, Чикаго и Мехико, а также Манилу, Сайтаму, Сингапур, Джакарту, Бангкок, Макао, Тайбэй и Осаку. Всего намечен 31 концерт.

Лейбл Big Hit Music, с которым работает J-Hope, поясняет, что название тура символизирует стремления и мечты музыканта, а также послание поклонникам.