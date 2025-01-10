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Дональда Трампа освободили от наказания по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс

Сегодня в 18:05
Фото: Scott Olson/Getty Images

Суд в Нью-Йорке освободил Дональда Трампа от тюремного срока или штрафа по делу о фальсификации документов, сообщил телеканал NBC.

Судья Хуан Мерчан назначил будущему президенту США «безусловное освобождение» по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тыс. долларов за ее молчание о связи с политиком.

Хотя по приговору Трамп считается осужденным преступником, ему не грозит никакого наказания, кроме этого юридического обозначения.

Трамп, чья инаугурация намечена на 20 января, стал первым президентом США, который предстал перед уголовным судом, не говоря уже о вынесении обвинительного приговора и последующего наказания.

30 мая 2024 года Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации с намерением совершить второе преступление.

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга утверждал, что Трамп незаконно зафиксировал выплаты бывшему адвокату Майклу Коэну как «юридические расходы», хотя на деле они были перечислены звезде фильмов для взрослых.

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