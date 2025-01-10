Мел Гибсон начнет снимать сиквел «Страстей Христовых» в 2026 году

Мел Гибсон рассказал в подкасте Джо Рогана, что планирует начать производство сиквела «Страстей Христовых» в следующем году.

«Я надеюсь, что это произойдет в следующем году. Нужно многое сделать, потому что это путешествие в кислотный мир. Я никогда не читал ничего подобного», — сказал он о сценарии фильма, который был написан им самим вместе с братом и Рэндаллом Уоллесом («Храброе сердце»). Они работали над сценарием в течение семи лет.

По словам Гибсона, для того чтобы правильно рассказать эту историю, нужно начать с грехопадения ангелов, а для этого нужно попасть в ад.

В прошлом году Гибсон искал места для съемок в Европе и ради этого отправился в путешествие по Мальте, а затем посетил различные древние города в южноитальянском регионе Апулия.

«Страсти Христовы» — лента Гибсона о последних днях Иисуса на земле вплоть до его распятия. Она стала самым кассовым независимым фильмом всех времен с мировыми сборами почти в 612 млн долларов. Однако фильм был признан антисемитским из‑за его намека на то, что еврейские лидеры были виноваты в смерти Иисуса.