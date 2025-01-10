В Черном море произошел новый выброс мазута

На востоке и западе Крыма зафиксировали новые выбросы мазута. К уборке привлекли свыше 500 человек и более 100 единиц техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Нефтепродукты обнаружили в четырех муниципалитетах — в Керчи, Ленинском районе, на острове Тузла, в Евпатории и Сакском районе. Общая протяженность выброса составляет 14,38 километра.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, в результате чего произошел разлив топлива. В море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, следует из данных Минтранса РФ.
В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. По данным на четверг, очищено свыше 136 километров берега, собрано 322 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта, пишет «Интерфакс».
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