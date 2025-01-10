Писатели обвинили Meta* в пиратском использовании их книг для обучения ИИ

Писатели утверждают, что Марк Цукерберг одобрил использование компанией Meta* пиратских версий книг, защищенных авторским правом, для обучения моделей ИИ. Они подали коллективный иск против корпорации, сообщает The Guardian.

В суд обратились писатель Та-Нехиси Коутс, комик Сара Сильверман и другие творцы с обвинением в нарушении авторских прав. Истцы, ссылаясь на внутреннюю переписку, утверждают, что Цукерберг поддержал использование огромного книжного онлайн-архива LibGen, хотя руководители отдела ИИ предупреждали, что эти данные добыты нелегально.

В одном из сообщений говорится: «Освещение в СМИ с предположением, что мы использовали набор данных, который, как мы знаем, пиратский, например LibGen, может подорвать нашу позицию на переговорах с регулирующими органами».

В иске приводится ссылка на служебную записку, в которой упоминаются инициалы Цукерберга, и отмечается, что «после одобрения на уровне МЦ (в оригинале MZ. — Прим. ред.)» команде ИИ «разрешено использование LibGen». По словам истцов, инженеры Meta обсуждали доступ к данным LibGen и их просмотр, но не решались начать этот процесс, поскольку «торрентинг с корпоративного ноутбука кажется неправильным».

Как пишет The Guardian, нелегальная библиотека LibGen была создана в РФ. В ней хранятся миллионы романов, научно-популярных книг и статей из научных журналов. В 2024 году федеральный суд Нью-Йорка обязал анонимных администраторов LibGen выплатить издателям 30 млн долларов в качестве компенсации за нарушение авторских прав.