TikTok уйдет из США 19 января

Социальная видеоплатформа TikTok объявила о своих планах прекратить работу в США 19 января, если Верховный суд не отменит или не отсрочит ее запрет. Об этом сообщил Associated Press.

По информации издания, TikTok подтвердил, что намерен закрыть свое приложение в США 19 января. Однако это будет крайняя мера, если Верховный суд решит применить законы, которые заставят китайскую платформу продаться третьей стороне и разорвать связи с материнской компанией ByteDance. Ранее она заявила, что у нее нет намерений продавать приложение.

В прошлом месяце федеральный апелляционный суд США единогласно принял решение поддержать закон, согласно которому TikTok будет запрещен в стране до 19 января, если к тому времени он не будет продан — или если Верховный суд предложит компании другой вариант.

Юридические представители приложения утверждали, что запрет нарушает Первую поправку к Конституции США, однако суд ответил отказом, заявив, что они стремятся защитить свободу слова и ограничить возможность иностранного государства «собирать данные о людях в Соединенных Штатах».