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В Австралии мужчина обманом женился на девушке ради увеличения подписчиков в соцсетях

Сегодня в 15:44
Фото: Samantha Gades/Unsplash

В Мельбурне суд аннулировал брак после обращения невесты. Она заявила, что свадьба была розыгрышем со стороны жениха для увеличения числа подписчиков в инстаграме*. Об этом рассказал The Guardian.

Девушка, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, рассказала суду, что познакомилась с женихом в приложении для знакомств в сентябре 2023 года и встретилась на следующий день в церкви. На тот момент ей было около 20 лет, а ему — около 30.

В течение следующих трех месяцев они поддерживали связь, после чего, по ее словам, в декабре жених пригласил ее на вечеринку в белом в Сиднее. Прибыв на место, она была шокирована, узнав, что мужчина организовал свадьбу.

По словам невесты, ей стало не по себе и она хотела уйти, но жених сказал ей, что «это просто розыгрыш». «Когда я пришла туда и не увидела никого в белом, я спросила его: „Что происходит?“ Он сказал мне, что организовывает свадьбу-розыгрыш для своих соцсетей. Он хочет увеличить количество подписчиков и начать монетизировать свою страницу в инстаграме*», — рассказала девушка.

В суде показали кадры церемонии, на которых видно, как пара обменивается клятвами и кольцами. Хотя невеста, судя по материалам, с энтузиазмом участвовала в церемонии, она призналась суду, что «все это было притворством». «Мы должны были играть, чтобы все выглядело по-настоящему», — сказала она.

По ее словам, она узнала, что «фиктивная» свадьба была законной, только после того, как мужчина попросил ее добавить его имя в заявление на получение постоянного вида на жительство. Жених сказал ей, что у него нет гражданства и он «организовал брак, чтобы помочь себе с документами».

Невеста призналась, что она в ярости от того, что ей «лгали с самого начала». Она заявила, что теперь не выйдет замуж без разрешения и присутствия родителей, а также без свадебного платья и вечеринки.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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