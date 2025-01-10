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Глобальная температура в 2024 году впервые поднялась выше прогнозируемого уровня

Сегодня в 15:27
Фото: Matt Palmer/Unsplash

В 2024 году годовая глобальная температура впервые превысила согласованную на международном уровне отметку в 1,5 градуса Цельсия. Об этом свидетельствуют данные Службы изменения климата ЕС Copernicus (C3S), которыми поделился The Guardian.

По данным организации, средняя температура в 2024 году была на 1,6 градуса выше доиндустриального уровня. Это на 0,1 градуса выше, чем в 2023 году, который также был рекордно жарким и представляет собой уровень жары, никогда не испытываемый современными людьми.

Потепление в основном вызвано сжиганием ископаемого топлива, и ущерб жизни и средствам к существованию будет расти по всему миру до тех пор, пока уголь, нефть и газ не будут заменены.

Прогноз Парижского соглашения в 1,5 градуса измеряется в течение десятилетия или двух лет. Один год, превышающий этот уровень, свидетельствует о том, что чрезвычайная климатическая ситуация продолжает усиливаться. Каждый год за последнее десятилетие входил в десятку самых жарких за всю историю наблюдений начиная с 1850 года.

Данные C3S также показывают, что 10 июля 2024 года рекордные 44% территории планеты были охвачены сильной или экстремальной жарой, а 22 июля наступил самый жаркий день за всю историю наблюдений.

«Сейчас существует крайне высокая вероятность того, что мы превысим долгосрочный средний показатель в 1,5 градуса, установленный Парижским соглашением, — сказала д-р Саманта Берджесс, заместитель директора C3S. — Такие высокие глобальные температуры в сочетании с рекордным уровнем водяного пара в атмосфере в 2024 году означают беспрецедентные тепловые волны и сильные дожди, которые принесут страдания миллионам людей».

«Этот рекорд должен вернуть нас к реальности. Год экстремальной погоды показал, насколько опасна жизнь при температуре 1,5 градуса. Наводнения в Валенсии, ураганы в США, тайфуны на Филиппинах и засуха в Амазонии — это лишь четыре стихийных бедствия прошлого года, которые усугубились из‑за изменения климата. На самом деле их гораздо больше», — добавил доктор Фридерике Отто из Имперского колледжа Лондона.

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