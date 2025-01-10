Энди Мускьетти планирует снять три сезона «Добро пожаловать в Дерри»

Джейсон Фач, Энди Мускьетти и Барбара Мускьетти планируют снять три сезона «Добро пожаловать в Дерри» — приквела «Оно».
СМИ подчеркивают, что все зависит от того, насколько успешным окажется первый сезон, который стартует на Max уже в этом году. Действие «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 1962 году. Сериал расскажет историю происхождения Пеннивайза.
Энди Мускьетти отметил, что каждый последующий сезон будет охватывать другое десятилетие. «История основана на интерлюдиях из книги. Они по сути рассказывают про этапы исследования Майка Хэнлона. Представляют части этого исследования», — сказал он.
Хэнлон 27 лет изучал истоки проблем поселения, которые привели его к тайне настоящей сущности «клона» Пеннивайза. В трех сезонах создатели собираются показать разные трагические моменты прошлого из истории города — местный крупный пожар, «казнь» грабителей банков в 30-х и тому подобные детали, взрыв Китченерского железоделательного завода.