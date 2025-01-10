Игрок по мини-футболу Нандо покинул поле в Новосибирске из‑за расистских выкриков с трибун

Бразилец Нандо, играющий в мини-футбол за сборную России, ушел с поля после расистских выкриков с трибун в Новосибирске. Полиция начала проверку инцидента, сообщается в телеграм-канале МВД по Новосибирской области.

Как пишет «Сибирский экспресс», во время матча чемпионата РФ между «Норильским никелем» и «Сибиряком» Нандо, выступающий за норильский клуб, ушел с поля до финального свистка. Причиной этому стали расистские выкрики местных болельщиков.

«Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. <…> Игрок, не желая мириться с происходящим на трибуне, был вынужден досрочно покинуть игровую площадку», — заявила пресс-служба «Норильского никеля».

В руководстве клуба добавили, что этот инцидент «в любом здоровом обществе ничего, кроме отвращения, вызвать не может», а фанатам «с расовыми и иными предрассудками» место «в загоне для скота». Пресс-служба «Сибиряка», который в итоге проиграл со счетом 1:6, комментариев не давала.

В пресс-службе мини-футбольной Суперлиги заявили о нулевой толерантности к дискриминации и пообещали провести проверку.