«Сердце разбилось на миллион осколков»: Пэрис Хилтон показала разрушенный пожаром дом в Малибу

Пэрис Хилтон опубликовала в соцсетях ролик со своим разрушенным пожаром домом в Малибу.

В видео она показала, как дом с видом на море превратился в почти неузнаваемые руины. Артистка отметила, что она в прямом эфире наблюдала за тем, как горит ее дом.

«Я стою здесь, в том, что раньше было нашим домом, и боль в сердце просто неописуема. Когда я впервые увидела новости, я была в полном шоке — я не могла это переварить. Но сейчас, стоя здесь и видя все своими глазами, я чувствую, что мое сердце разбилось на миллион осколков.

Этот дом был не просто местом для жизни — здесь мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные семейные воспоминания. Здесь маленькие ручки сына Феникса создавали произведения искусства, которые я буду лелеять вечно, здесь любовь и жизнь наполняли каждый уголок. Видеть, как все это превращается в пепел… это невыносимо», — написала она.

Хилтон отметила, что, несмотря на боль от потери дома, она счастлива, что все ее близкие и питомцы в безопасности. Она также поблагодарила пожарных, спасателей и волонтеров, которые рискуют своими жизнями, борясь с пожарами.