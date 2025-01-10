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В Москве супружеские пары, которые пришли в МФЦ за разводом, начали примирять

Сегодня в 12:50
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В многофункциональных центрах Москвы супружеским парам, которые хотят оформить развод, предлагают услугу медиации. Воспользоваться ею могут бесплатно жители с постоянной регистрацией, сообщают «Ведомости».

Процедура направлена на то, чтобы попытаться примирить мужа и жену, решивших расторгнуть брак, поясняет газета. Услуга доступна супругам в течение месяца после подачи заявления на развод.

Программа рассчитана на 30 дней. Очные консультации проводят специалисты филиала Центра медиации и социально-правовой помощи «Содействие», они как нейтральная третья сторона (медиатор) помогают найти «взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации».

В МФЦ могут развестись пары, у которых нет общих несовершеннолетних детей. При этом супруги обоюдно согласны расторгнуть брак. В остальных случаях придется разводиться через суд, напоминают «Ведомости».

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, восемь из десяти браков в РФ распались. Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения, а страна вышла на третье место в мире по числу разводов.

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