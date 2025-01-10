Весна в Москву придет раньше обычного

Весенняя погода придет в Москву раньше срока. До конца зимы средняя температура в городе будет на 5 градусов выше нормы, сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным оценкам, настоящей зимы не будет! Классическая зима вылетит в трубу и канет в Лету», — написал Тишковец.

По словам синоптика, первая декада января в Москве оказалась на 5 градусов выше обычного. На данный момент в городе наблюдается «метеорологическая весна», когда среднесуточная температура превышает 0 градусов, а высота снежного покрова в пять раз ниже положенной для этого периода.

При этом Тишковец отметил, что «зимние сюрпризы» с минусовой температурой и снегом все же будут, но ситуацию кардинально не изменят — обильных снегопадов и «серьезных сугробов» ждать не стоит.

В марте средняя температура прогнозируется выше нормы на 4 градуса, в апреле — на 3. Астрономическая весна в Северном полушарии Земли наступает 20 марта и длится 93 дня до летнего солнцестояния, метеорологическая — 21 марта, но в прошлом году вторая пришла на неделю раньше первой — 14 марта.