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Алек Болдуин подал в суд на прокуроров по делу о стрельбе на съемках «Ржавчины»

Сегодня в 11:31
Фото: Legendary Television

Алек Болдуин подал иск против прокуроров и следователей из‑за расследования стрельбы на съемках фильма «Ржавчина», в ходе которой погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает The Guardian.

Иск был подан в окружной суд штата в Санта-Фе, где судья в июле снял с Болдуина обвинение в непреднамеренном убийстве. Ответчиками выступают специальный прокурор Кари Моррисси и окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис, а также три следователя из офиса шерифа округа Санта-Фе и совет комиссаров округа.

Болдуин утверждает, что прокуроры преследовали его ради профессиональной и политической выгоды, намеренно скрывали улики, которые могли бы его оправдать, и намеренно неправильно обращались с доказательствами.

«Ответчики, действуя под прикрытием закона, вступили в сговор с целью подготовки необоснованного обвинительного заключения против Болдуина и злонамеренного проведения судебного процесса и осуждения Болдуина, нарушив тем самым конституционные права Болдуина своим неправомерным использованием уголовного процесса», — говорится в иске.

Болдуин также заявил о клевете в связи с заявлениями, сделанными прокурорами в СМИ, которые, по его словам, ложно подразумевают, что он виновен в смерти Хатчинс. «Ответчики на каждом шагу пытались свалить на Болдуина ответственность за действия и бездействие других, невзирая на доказательства и закон», — говорится в заявлении.

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина». Во время репетиции одной из сцен она получила огнестрельное ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.

В апреле 2024-го суд Нью-Мексико приговорил оружейного мастера Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках картины, к 18 месяцам тюремного заключения за непредумышленное убийство Хатчинс. Судья заявила, что Гутьеррес-Рид «в одиночку превратила безопасное оружие в смертоносное».

Премьера «Ржавчины» состоялась на фестивале EnergaCamerimage в Торуни (Польша). Болдуин отказался смотреть фильм, отметив, что трагедия сломила его.

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