Трэвиса Скотта, SZA и Future обвинили в нарушении авторских прав

Бойд рассказала, что поделилась песней «Like the Way It Sounds» с Канье Уэстом и записала с ним версию трека под названием «Ultrasounds». По ее мнению, песня была передана Скотту, но так и не была выпущена. Бойд утверждает, что рэпер «намеренно и умышленно скопировал ее песню».