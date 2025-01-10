Трэвиса Скотта, SZA и Future обвинили в нарушении авторских прав

Автор песен Виктори Бойд подала иск против Трэвиса Скотта, SZA и Future о нарушении авторских прав из‑за песни «Telekinesis» 2023 года.

В иске в качестве ответчиков указаны лейблы Cactus Jack Records, Epic Records, компания Sony Music Entertainment, бренд элитных часов Audemars Piguet и различные авторы песен.

«Скотт, SZA, Future и все ответчики намеренно скопировали оригинальную работу истца, в частности текст и мелодию песни, когда создали произведение, нарушающее авторские права, в мае 2023 года», — говорится в документе.

Бойд рассказала, что поделилась песней «Like the Way It Sounds» с Канье Уэстом и записала с ним версию трека под названием «Ultrasounds». По ее мнению, песня была передана Скотту, но так и не была выпущена. Бойд утверждает, что рэпер «намеренно и умышленно скопировал ее песню».