Появились первые кадры хоррора «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из предстоящего хоррора «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Его российская премьера состоится в марте.

Режиссер Скотт Чамберс рассказал, что при создании фильма вдохновлялся австралийским триллером 2016 года «Гончие любви». В сюжете рассказывается о супружеской паре из пригорода, которая похищает девочку-подростка.

«В этой паре было много манипуляций, и я нашел это очень увлекательным. Я привнес многое из этого в свой фильм», — отметил постановщик.

На опубликованных кадрах можно увидеть Питера Пэна, которого сыграл Мартин Портлок, и Динь-Динь (Кит Грин). В фильме Динь-Динь — это мужчина по имени Тимми, ставший некогда жертвой Пэна.