Китайская теннисистка стала амбассадором Dior

22-летняя Чжэн Циньвэнь стала первой азиатской спортсменкой, завоевавшей золото турнира по теннису в одиночном разряде на Олимпиаде. На данный момент она занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Чжэн Циньвэнь родилась в городе Шиянь северо-западной провинции Хубэй. Она начала заниматься теннисом в 7-летнем возрасте и быстро стала одним из самых перспективных игроков страны.

После своего дебюта на профессиональном турнире в 2019 году спортсменка попала в заголовки газет, обыграв теннисистку из первой десятки в четвертом раунде French Open в 2022 году. В 2024-м Чжэн Циньвэнь вышла в финал Australian Open, а под конец года выиграла на Pan Pacific Open в Токио.