Китайская теннисистка стала амбассадором Dior

Чемпионка по теннису Чжэн Циньвэнь стала международным амбассадором Dior. Бренд продолжает сотрудничать со спортсменками, сообщает WWD.
22-летняя Чжэн Циньвэнь стала первой азиатской спортсменкой, завоевавшей золото турнира по теннису в одиночном разряде на Олимпиаде. На данный момент она занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
«[Чжэн] воплощает элегантность и смелость стиля Dior, женственность в вечном движении», — говорится в заявлении французского модного дома.
Чжэн Циньвэнь родилась в городе Шиянь северо-западной провинции Хубэй. Она начала заниматься теннисом в 7-летнем возрасте и быстро стала одним из самых перспективных игроков страны.
После своего дебюта на профессиональном турнире в 2019 году спортсменка попала в заголовки газет, обыграв теннисистку из первой десятки в четвертом раунде French Open в 2022 году. В 2024-м Чжэн Циньвэнь вышла в финал Australian Open, а под конец года выиграла на Pan Pacific Open в Токио.
Ранее Dior вместе с материнской компанией LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton назначала своими послами гимнастку Мелани де Жезуш душ Сантуш, теннисистку в инвалидном кресле Полин Дерулед и паравелосипедистку Мари Патуйе.