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Рори МакКанн заменит покойного Рея Стивенсона во втором сезоне «Асоки»

Сегодня в 10:21
Фото: HBO

Шотландский актер Рори МакКанн, известный по роли Сандора Клигана в «Игре престолов», заменит покойного актера Рея Стивенсона во втором сезоне «Асоки». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актер сыграет бывшего джедая Бейлана Сколла. Стивенсон умер после непродолжительной болезни в мае 2023 года, за три месяца до премьеры сериала.

© Disney

Когда начнутся съемки нового сезона и кто будет режиссером, пока неизвестно. Дейв Филони вернется в кресло шоураннера.

Действие сериала «Асока» развивается после падения империи, а сюжет продолжает второй сезон «Мандалорца» и является сиквелом мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».

Асока была падаваном Энакина Скайуокера, впервые в исполнении Росарио Доусон героиня появилась во втором сезоне «Мандалорца». В актерский состав сериала также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Иман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно. Шоураннером сериала выступил Дейв Филони.

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