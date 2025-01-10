Рори МакКанн заменит покойного Рея Стивенсона во втором сезоне «Асоки»

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Шотландский актер Рори МакКанн, известный по роли Сандора Клигана в «Игре престолов», заменит покойного актера Рея Стивенсона во втором сезоне «Асоки». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актер сыграет бывшего джедая Бейлана Сколла. Стивенсон умер после непродолжительной болезни в мае 2023 года, за три месяца до премьеры сериала.

© Disney

Когда начнутся съемки нового сезона и кто будет режиссером, пока неизвестно. Дейв Филони вернется в кресло шоураннера.

Действие сериала «Асока» развивается после падения империи, а сюжет продолжает второй сезон «Мандалорца» и является сиквелом мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».