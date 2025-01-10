В Москве построят еще 32 станции метро к 2030 году

В Москве к 2030 году появятся как минимум 32 новые станции метро. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В 2025-м в столице откроется участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Новаторская» с четырьмя станциями: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию и «Вавиловская».

А к 2030 году на Троицкой линии метро появится еще шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». На Рублево-Архангельской линии метро к 2026-му откроются первые станции, а на Кольцевой линии к 2030-му откроется станция «Достоевская» — первая за 70 лет.

Мэр также рассказал, что к 2028 году планируется открыть новую конечную станцию «Гольяново» на восточном участке Арбатско-Покровской линии. Помимо этого, продолжается проектирование будущей Бирюлевской ветки, на которой будет 10 станций.