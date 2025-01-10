Киллиан Мерфи все же не появится в фильме «28 лет спустя»

Киллиан Мерфи все-таки не появится в фильме «28 лет спустя». Об этом заявил продюсер Эндрю Макдональд в интервью журналу Empire.

При этом он выразил надежду, что актер все же появится в одном из двух запланированных сиквелов: «Мы хотели, чтобы он участвовал, и он хотел участвовать. Его нет в первом фильме, но я надеюсь, что где‑то в будущем Джим [персонаж Мерфи] появится».

«Сейчас он участвует в проекте в качестве исполнительного продюсера, и я надеюсь, что в будущем мы сможем как‑то сотрудничать с ним в трилогии», — отметил Макдональд.

Продюсер также рассказал, что вслед за фильмом «28 лет спустя», в котором воссоединились оригинальный режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд, 16 января 2026 года выйдет лента «28 лет спустя: Храм костей» Ниа ДаКосты.

10 декабря вышел первый трейлер грядущего фильма. Он стал самым просматриваемым роликом для фильма ужасов в 2024 году. Внимание зрителей особенно привлек кадр с человеком, пораженным вирусом, который подозрительно похож на героя Киллиана Мерфи.

Однако позже арт-дилер Ангус Нилл рассказал, что это он сыграл зомби. Режиссер Бойл также признался, что был предупрежден, что выбор актера может привести к ошибочной идентификации.